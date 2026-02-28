Cuba colapsa: edificios que se derrumban, coches fúnebres de caballos y apagones de 20 horas

La situación económica en Cuba ha alcanzado un deterioro institucional sin precedentes, superando la crudeza del conocido como "Periodo Especial" de los años noventa: el 89% de la población vive en una situación de pobreza extrema. El colapso ha pulverizado por completo el poder adquisitivo ciudadano: el trabajador medio cubano percibe un salario cercano a diez dólares mensuales. Adquirir productos básicos, cuando se encuentran, resulta casi inalcanzable; a modo de ejemplo, comprar un simple cartón de huevos cuesta hoy más que el salario mínimo íntegro de un mes de trabajo. Ante esta carestía, el sistema estatal ha comenzado a limitar el alcance de la histórica cartilla de racionamiento (que ya no cumple ni siquiera con sus promesas de una cesta básica para todos). De esta manera, sus habitantes están obligados a depender de los envíos internacionales de sus familiares o de la economía sumergida para obtener el sustento diario más elemental. Todo esto y mucho más, sobre la hecatombe que está sufriendo la isla caribeña, esta semana en Economía Para Quedarte Sin Amigos, que contará con dos invitados de excepción: Álex Bernardo y Diane Hernández, dos cubanos que viven ahora en España y que nos contarán lo que vivieron ellos hasta salir del país y lo que siguen viviendo sus familiares.

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Creedence Clearwater Revival. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Have you ever seen the rain"

"Run through the jungle"

"Fortunate son"

"Bad moon rising"