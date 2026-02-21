El gran mito de la izquierda se derrumba: la riqueza está hoy más repartida que nunca

¿Es mala la desigualdad? Pues no está tan claro. Como decía un famoso economista, "nadie murió de desigualdad, pero mucho sí han muerto de pobreza". Sin embargo, a pesar de esta evidencia, durante las últimas tres décadas, el debate económico en Europa ha desplazado su foco de atención desde la lucha contra la pobreza hacia la denuncia de una supuesta desigualdad creciente. Este giro discursivo, alimentado por tesis como las de Thomas Piketty (en su famoso libro, El capital en el siglo XXI), sostiene que el capitalismo tiende de forma inevitable a concentrar la riqueza en unas pocas manos. Algo que es peligroso por la tensión social que se genera y porque daña el crecimiento a medio y largo plazo.

El problema es que no es cierto. Es decir, no discutimos aquí si la desigualdad es buena o mala. O si tiene los efectos que asegura Piketty. Lo que decimos que no es cierto es que vivamos en una época de creciente desigualdad. En realidad, los datos históricos y las nuevas investigaciones académicas, como la del economista sueco Daniel Waldenström en su libro Más ricos y más iguales (Deusto), que acaba de publicarse en España, contradicen esta narrativa. Las sociedades actuales no solo son más ricas, sino también más igualitarias en casi cualquier variable que analicemos.

De hecho, como nos explican Nuria Richart y Domingo Soriano en el episodio de esta semana de Economía Para Quedarte Sin Amigos, el análisis de las métricas de bienestar revela una convergencia sin precedentes entre las distintas clases sociales. Si se observan indicadores como la alfabetización, la esperanza de vida, el consumo o incluso la estatura media —estrechamente ligada a la nutrición—, las brechas que separaban a ricos y pobres hace un siglo se han reducido drásticamente. Mientras que en la Inglaterra de finales del siglo XIX la mortalidad infantil afectaba el doble a las familias humildes que a las pudientes, hoy esa diferencia es prácticamente nula. Esta igualación real en las condiciones de vida es el resultado de un proceso de creación de riqueza que ha permitido a las mayorías sociales acceder a estándares de consumo y salud antes reservados a una élite mínima.

Música

Esta semana, la protagonista de nuestra selección musical es Joe Crepúsculo. Y estos son los temas que hemos escuchado:

"La canción de tu vida"

"Toda esta energía"

"Música para adultos"

"Tus cosas buenas"