"La inmigración de baja cualificación es insostenible: acaba con el estado del bienestar"

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, hablamos, otra vez, de inmigración, fiscalidad, pensiones, demografía... Sí, es el debate del año. Y, además, el reciente anuncio de una regularización masiva de inmigrantes ha reabierto la cuestión de la sostenibilidad de nuestro modelo socioeconómico. Eso sí, en esta ocasión, Nuria Richart y Domingo Soriano no están solos. Les acompaña otro polemista de primer nivel, José García Domínguez, columnista desde hace más de una década en Libertad Digital.
Música
Esta semana, la protagonista de nuestra selección musical es Harry Styles. Y estos son los temas que hemos escuchado:
- "As it was"
- "Sign of the times"
- "Golden"
- "Fine line"
