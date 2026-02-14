Menú
Economía para quedarte sin amigos

"La inmigración de baja cualificación es insostenible: acaba con el estado del bienestar"

José García Domínguez analiza las últimas medidas del Gobierno y su posible impacto: "No necesitamos mano de obra no cualificada".

José García Domínguez analiza las últimas medidas del Gobierno y su posible impacto: "No necesitamos mano de obra no cualificada".
Un cayuco con 144 personas fue rescatado este martes, a 53 kilómetros de la isla de El Hierro. | EFE

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, hablamos, otra vez, de inmigración, fiscalidad, pensiones, demografía... Sí, es el debate del año. Y, además, el reciente anuncio de una regularización masiva de inmigrantes ha reabierto la cuestión de la sostenibilidad de nuestro modelo socioeconómico. Eso sí, en esta ocasión, Nuria Richart y Domingo Soriano no están solos. Les acompaña otro polemista de primer nivel, José García Domínguez, columnista desde hace más de una década en Libertad Digital.

