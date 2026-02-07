Las cifras de 'TeleSánchez': cuánto nos cuesta y cómo manipula RTVE

El debate sobre la neutralidad de la televisión pública en España quizás nunca ha sido tan intenso. A un lado, los que dicen que siempre ha sido igual (un argumento un tanto peligroso, porque apunta al "y tú más"); al otro, los que acusan a Pedro Sánchez de tomar por asalto RTVE para su engrandecimiento personal; y más allá los que no ven nada reseñable en los Broncano, Cintora, Ruiz o Intxaurrondo.

Un reciente análisis técnico del Instituto Juan de Mariana, "Propaganda y TV pública: midiendo el sesgo izquierdista de TVE" basado en el procesamiento de datos mediante software especializado, revela una desproporción sistemática en el tratamiento de los actores políticos. Los resultados cuantitativos arrojan una conclusión nítida: por cada mención crítica dirigida hacia las fuerzas que integran el Gobierno o sus socios, se contabilizan tres impactos negativos contra los partidos de la oposición. Esta dinámica rompe el principio de equidad que debería regir en un ente financiado con recursos comunes, convirtiendo la fiscalización del poder en una fiscalización de quienes aspiran al mismo.

Para comprender en profundidad los datos de este informe y las implicaciones de este modelo mediático, le invitamos a escuchar el episodio de esta semana de Economía Para Quedarte Sin Amigos, en el que nos metemos en este terreno tan pantanoso. Y lo hacemos con un invitado de lujo, Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de publicaciones del Instituto Juan de Mariana.

