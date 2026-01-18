El gran político de la derecha española olvidado por todos

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, Roberto Villa reivindica la figura de Antonio Maura: un hombre de Estado liberal-conservador del que acaban de cumplirse 100 años de su fallecimiento.
Música
Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el cantante Benson Boone. Estos son los temas que hemos escuchado:
- "Beautiful things"
- "Mystical magical"
- "In the stars"
- "Pretty slowly"
