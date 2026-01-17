El gran político de la derecha española olvidado por todos

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, Roberto Villa reivindica la figura de Antonio Maura: un hombre de Estado liberal-conservador del que acaban de cumplirse 100 años de su fallecimiento.
Música
Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el cantante Benson Boone Y estos son los temas que hemos escuchado:
- "Beautiful things"
- "Mystical magical"
- "In the stars"
- "Pretty slowly"
