Economía para quedarte sin amigos

El climatólogo que persigue al frío: "No apostaría un duro a lo que va a pasar con el clima"

Miguel Iglesias, uno de los climatólogos más famosos de nuestro país, nos explica su visión, realista (y poco alarmista), del cambio climático.

