Así opera la cancelación 'woke': "Pintadas en los baños, vigilantes en las clases... es una inquisición"

Santiago Navajas visita Economía Para Quedarte Sin Amigos para comentar "Mitos progres. Por qué tantas ideas del progresismo actual se aceptan como verdades sagradas y adónde nos están llevando", de Michael Huemer. Hablaremos de wokismo, de sesgos, de la distancia entre la imagen que prevalece en la opinión pública y la realidad, de la cultura de la cancelación y de por qué no quieren que se debatan ciertos temas.

Y sí, aunque pensábamos que era un problema esencialmente americano, en España hace tiempo que sufrimos situaciones muy similares.

Música

Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el cantante Billy Joel Y estos son los temas que hemos escuchado:

"Uptown girl"

"We Didn't Start The Fire"

"She's Always a Woman"

"Piano man"