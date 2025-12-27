Los audios del año: Carlos Rodríguez Braun desmenuza las afirmaciones más locas de la izquierda española

Vuelve otro de los clásicos de fin de año de Economía Para Quedarte Sin Amigos. En esta ocasión, los mejores audios de los últimos doce meses. Las afirmaciones y frases más descacharrantes de la izquierda española, desmenuzadas con ironía y un poco de mala leche. En esta ocasión, además, a Nuria Richart y Domingo Soriano les acompaña un invitado de excepción: Carlos Rodríguez Braun, que viene a presentar su último libro: Greguerías liberales.
Música
Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el cantante Tom Petty . Y estos son los temas que hemos escuchado:
- "Running down a dream"
- "Wildflowers"
- "I won’t back down"
