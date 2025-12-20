De los matrimonios subvencionados a los costes de la masculinidad perdida: las tesis más polémicas del año

Vuelve un clásico: las "bombas navideñas" de Economía Para Quedarte Sin Amigos. Los mejores artículos para animar las cenas familiares.

El ser humano necesita ritos, costumbres que no se pierden, tradiciones que le anclan al terreno, que le recuerdan quién es y de dónde viene. Sí, en Navidad hablamos de los Belenes, del árbol, de las cenas con los amigos o los compañeros… y de las bombas navideñas de Economía Para Quedarte Sin Amigos, que este año cumplen su séptima edición.

Las anteriores, pueden encontrarlas aquí: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. De nuevo en estas fechas, Nuria Richart y Domingo Soriano nos presentan los temas más polémicos con los que dinamitar (con cariño y mucha ironía) la conversación en los próximos encuentros familiares.

Artículos citados en el episodio de esta semana:

- Sobre el teletrabajo y el compadreo con el jefe:

- Sobre el recorte obsesivo de costes como un mal para las empresas

- Sobre los beneficios de la estabilidad matrimonial

- Sobre los costes de la pérdida de la masculinidad

Música

Como es habitual, en este episodio especial, la parte musical de EPQSA está dedicada a los villancicos. Con estos cuatro hermosísimas canciones:

‘Christmas time’, de The Smashing Pumpkins

‘Sleigh Ride’, de The Ronettes

‘Wonderful Christmastime’, de Paul McCartney

Oíche Chiúin (Silent Night), de Enya