Una nación que se apaga: "Cada año mueren 200.000 españoles más de los que nacen"

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, nos metemos en un terreno pantanoso. Uno que sabemos que está ahí, pero al que casi nunca queremos mirar: la demografía. ¿Qué está pasando en España con la natalidad, la mortalidad, el envejecimiento o la inmigración?

Nos alejamos de los clichés habituales y vamos a mirar las cifras reales. ¿Buenas, malas, regulares? Eso debe decidirlo cada uno. Pero lo que es evidente es que son, como mínimo, muy sorprendentes. Por eso, Domingo Soriano y Nuria Richart han invitado a uno de los expertos que más y mejor manejan estos datos: Alejandro Macarrón Larumbe, autor de Los últimos españoles, el suicidio demográfico de una nación (junto a Miguel Platón), en el que aborda la preocupante crisis demográfica y la baja natalidad en España.

Junto a él, discutirán las proyecciones sobre cambios poblacionales, el aumento de la inmigración en los últimos años, (especialmente de Hispanoamérica) y el decrecimiento de la población española de origen. Y sí, eso ocurre en todo el país, pero en algunas de sus regiones (por ejemplo, en comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña o Canarias) las cifras son realmente llamativas. También se preguntan si la inmigración es una solución viable al deterioro de las cuentas públicas o al envejecimiento. Y se meten (otro terreno todavía más peligroso) en la pregunta de por qué pasa esto: ¿somos más egoístas? ¿la prosperidad material ha cambiado nuestras prioridades? ¿por qué ya no valoramos tanto tener niños? ¿es la familia tradicional un valor en retroceso?

Nos hacemos todas estas preguntas, aunque sabemos que muchas de ellas no tienen una respuesta única. Eso sí, también partimos de una evidencia; si queremos analizar bien el problema, al menos debemos partir de datos reales, como los que nos explica Macarrón:

"Cada año, mueren 200,000 españoles más de los que nacen"

"Más de la mitad de los niños que nacen ahora en Cataluña tienen madre o padre extranjero"

"Canarias tiene la menor tasa de fecundidad, es la peor región de España y de Europa; son niveles surcoreanos"

"En el año 2044 habrá más inmigrantes (primera o segunda generación) que españoles de origen en España"

"En los últimos cincuenta años, en Vizcaya, han caído más del 80% de los nacimientos de madres nacidas en España"

…

