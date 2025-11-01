Menú

Cómo tomar mejores decisiones: creatividad, incertidumbre y modelos que no funcionan

Llega a España "Incertidumbre radical", el libro de John Kay y Mervyn King sobre cómo afrontan los riesgos y el futuro los mejores decisores.

Economía para quedarte sin amigos

De los juegos de azar a la vida real hay un enorme trecho: de eso trata "Incertidumbre radical". | Cordon Press

