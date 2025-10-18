Menú

¿Por qué el oro está en máximos? "Es la vacuna contra la inflación"

Gustavo Martínez, gestor patrimonial y experto en oro, nos explica las claves de la subida de la cotización del metal precioso en los últimos años.

Economía para quedarte sin amigos

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Un comerciante muestra un lingote de oro de un kilogramo en la tienda de oro Galeri 24 en Yakarta, Indonesia, este jueves. El precio al contado del oro ha superado los 4.000 dólares estadounidenses por onza por primera vez. | EFE

