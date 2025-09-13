Cómo convencer a tu amigo progre para que se haga liberal: principios básicos

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, repasamos los grandes principios del liberalismo. Y lo hacemos mirando desde otra perspectiva las noticias más comentadas y polémicas de los últimos meses. Del nuevo colegio para los hijos de Pablo Iglesias a los incendios forestales; de la jornada laboral a la prohibición de fumar en las terrazas.
Música
Esta semana, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo mongol The Hu. Y estos son los temas que hemos escuchado:
- "This is mongol"
- "Yuve Yuve Yu"
- "Wolf totem"
- "Sad but true"
