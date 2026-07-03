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- Las noticias de La Trinchera: PP y VOX pactan en Andalucía con vistas a 2027El equipo de La Trinchera repasa la información semanal centrada en el pacto de Andalucía y la imputación de la Directora y el DAO de la Guardia Civil
- Editorial de Llamas. Lo de Sánchez no es ingeniería electoral... Es pucherazoManuel Llamas analiza la trampa de la Ley de Nietos
- El Tiempo: El horno ibérico se enciende con máximas de hasta 40ºC y noches tropicales que no darán treguaMaría Santos nos trae el tiempo de esta semana.
- Breves de actualidad: Pedro Barato, reelegido al frente de ASAJA con el agua y la reforma de la PAC en el punto de miraRepaso de la actualidad agroalimentaria con Agrobank.
- Noticias del sector: El Gobierno da 230 millones extra al campo por la crisis de Oriente MedioMaría Santos repasa todas las noticias del sector.
- En Clave Rural: Una nueva ola de calor pone en jaque al campo español y desploma la producción láctea hasta un 25%María Santos repasa la actualidad del mundo agroalimentario.
- El declive de la universidad: "España cultiva la mediocridad"El 52% de los jóvenes tiene estudios superiores. Pero el 33% de los alumnos abandona sus estudios y el 60% no logra graduarse en el plazo previsto.
- Autoreverse 010En esta décima cinta nos ponemos filosóficos, suena punk diferente y flamenco renovador; eso sí, (casi) todo con guitarras.
- Una Hora Contigo: Ana Wagener, morir no siempre sale bienArconada recibe a la actriz por la comedia Morir no siempre sale bien y repasa con ella su trayectoria.
- Es Cine: Minions, un Robin Hood moribundo y un libro por el que matarSergio Pérez habla de Minions and Monsters y entrevista a los equipos de Día de Caza, Lady Nazca, Hermanos y Kraken: El libro negro de las horas.
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