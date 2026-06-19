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Cowboys de Medianoche

Cowboys de Medianoche: La decepción de Garci con Spielberg

Luis Herrero habla del último estreno de Spielberg junto a Eduardo Torres-Dulce, José Luis Garci, Luis Alberto de Cuenca y Noemí Guillermo.

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El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Luis Herrero habla del último estreno de Spielberg junto a Eduardo Torres-Dulce, José Luis Garci, Luis Alberto de Cuenca y Noemí Guillermo.
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