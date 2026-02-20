Últimos audios
- Es Salud: ¿Por qué es importante la vitamina K?Lucía Prieto habla con ayuda de los mejores especialistas sobre la salud.
- TDND: Un especialista ofrece claves para "doblar capital cada 9 años"Beltrán Palazuelo desvelas las claves de DLTV en 'Tu Dinero Nunca Duerme': "Buscamos empresas que huyan del corto plazo".
- Cine, series y cartelera: El fantasma de mi mujer, un universo paralelo con mucho humorJuanma González nos cuenta los geniales estrenos de la semana: Greenland 2, El fantasma de mi mujer y Sin conexión. ¡No os lo perdáis!
- Es La Mañana de Fin de Semana: Alitas de Pollo, El jardín de los cerezos, las adicciones, Ruta del cocido y videojuegosAlitas de Pollo para niños, El jardín de los cerezos, adicciones en jóvenes con Pedro G Aguado, Ruta del Cocido madrileño con Félix Lanz y videojuegos
- Videojuegos: Resident Evil Requiem, el survival de horror por excelenciaPapi Game Over hoy dedica su sección al survival-horror por excelencia, Resident Evil Requiem. ¡No os lo perdáis!
- La Biblioteca de Elia: La colección Alitas de Pollo para gestionar las emocionesEn La Biblioteca de Elia hoy ojeamos la colección Alitas de Pollo con su autor Juan José Izquierdo Prieto para aprender a gestionar las emociones.
- Es La Mañana de Fin de Semana: Lutero 500 años después, los amos de los perros y la Agenda ParenteEn Biografías conocemos la figura de Lutero 500 años después de su nacimiento, Miguel del Pino habla sobre los amos de los perros y la Agenda Parente.
- La Agenda Parente: Año Nuevo Chino por España, Ahora Ilusión en Zamora y 1 Picasso por 100 eurosAlicia Parente nos presenta tres planes para la semana: El Año Nuevo Chino por España, Ahora Ilusión en Zamora y la iniciativa 1 Picasso por 100 euros
- Ecología para todos: Los señores de los perrosMiguel del Pino dedica su sección a los señores detrás de los perros y sus razas, ¡no te lo pierdas!
- Biografías: Lutero, 500 años despuésEl espacio de Biografías lo dedicamos a Lutero, 500 años después. Charlamos con el autor y catedrático en Teología Pablo Blanco-Sarto.
- Suscríbase a los podcast