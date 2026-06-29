Con Ánimo de Lucro: ¿De verdad podemos creernos las previsiones del Gobierno?

Últimos audios
- Boletín de las 15:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: El PP denuncia "maniobras" del Gobierno para "alterar el censo electoral"Gonzalo Heredero repasa toda la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: Así es el saqueo fiscal al que nos somete HaciendaLuis F. Quintero y su equipo analizan el impacto de la presión fiscal del Gobierno.
- Kilómetro Cero: Nueva normativa de la DGT y Seleno el perro cósmico en el MundialJaume Segalés y su equipo analizan los temas de actualidad y comentan la agenda cultural.
- Tertulia de Federico: PSOE, más imputados que diputadosFederico analiza con Ignacia de Pano y Quirós cómo el PSOE acumula cada vez más imputados, los últimos por la macrocausa de la Sepi.
- El Primer Palo (29/06/2026); Football is coming home; El título de Argentina en México 1986Dani Blanco recuerda aquella selección, hoy que se han cumplido cuarenta años del título
- El Primer Palo (29/06/2026); Comentario de Juanma; Fede ValverdeJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- Boletín de las 13:00Los servicios informativos de esRadio comentan la última hora de la actualidad.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Los Libros: 'La de Bringas'Federico habla con Andrés Amorós sobre 'La de Bringas' de Pérez Galdós.
- Suscríbase a los podcast