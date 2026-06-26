Con Ánimo de Lucro: El euro digital está a punto de ser una realidad

El Parlamento Europeo acaba de dar un nuevo paso para el desarrollo del euro digital después de haber aprobado el paquete legislativo de la moneda única. De este modo, se espera que la primera emisión llegue en el año 2029. No obstante, esta iniciativa no está exenta de peligros y riesgos. ¿Va a incrementar el control de los gobiernos? ¿Tendrá consecuencias para nuestra privacidad? Para analizarlo, contamos con los economistas Javier Santacruz y Gustavo Martínez.

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