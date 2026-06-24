Con Ánimo de Lucro: Hacienda podría usar la IA contra los contribuyentes

La Hacienda española se ha convertido en una auténtica máquina de recaudación que recurre a todos los medios a su disposición, incluida la persecución a los contribuyentes. Por ello, un despacho de abogados norteamericano, Amsterdam&Partners, está liderando numerosas iniciativas para enfrentarse a los abusos del Fisco. Así, contamos con Carlos Conde y Robert Amsterdam para analizar el funcionamiento de la Agencia Tributaria y detallar las próximas iniciativas que emprenderá el bufete de abogados.

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