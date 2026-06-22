Con Ánimo de Lucro: Colombia se suma al giro hacia la derecha de Hispanoamérica

Abelardo de la Espriella se ha impuesto en las elecciones de Colombia al candidato oficialista, Iván Cepeda, en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia. Concretamente, más de 12,9 millones de electores han votado por el cambio, poniendo fin a cuatro años de Gobierno con el comunista Gustavo Petro al frente. De este modo, el país se suma al giro hacia la derecha que vive desde el año 2022 toda la región de Hispanoamérica. ¿Llegará este cambio también a España? Para profundizar en los detalles de esta tendencia contamos con Ernesto Yamhure, Lorenzo Bernaldo de Quirós y Enrique Navarro.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte! Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.