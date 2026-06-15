Con Ánimo de Lucro: ¿Qué ocurrirá en Ormuz tras el acuerdo de paz?

EEUU e Irán han alcanzado un acuerdo de paz para poner fin al conflicto en Oriente Medio y, al mismo tiempo, reabrir el estrecho de Ormuz. Este anuncio ha tenido un impacto casi inmediato en los mercados y la cotización del crudo. Sin embargo, queda por conocer la letra pequeña del acuerdo y saber si realmente será efectivo. Así, en ‘Con Ánimo de Lucro’ contamos con el experto en geopolítica Enrique Navarro, el experto en shipping Joel Grau y el experto en materias primas Amadeu Bonet, que profundizan en la situación que vive en estos momentos el mercado y analiza el contexto geopolítico.

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