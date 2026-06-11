Con Ánimo de Lucro: Elon Musk protagoniza la mayor salida a Bolsa con SpaceX

SpaceX protagonizará este viernes la mayor salida a Bolsa de la historia. La empresa fundada por Elon Musk prevé captar alrededor de 75.000 millones de dólares mediante la colocación de más de 555 millones de acciones, tal y como anunció la compañía. De esta forma, la operación situaría la valoración total de la compañía en torno a 1,77 billones de dólares. ¿Está justificada esta confianza en la empresa? Para profundizar en todos los detalles contamos con Ignacio Moncada, José María Luna y Juan Gómez Bada.

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