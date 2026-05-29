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- El día en 15 minutos: Del vídeo bravucón de Óscar Puente a la inacción de los socios en los casos que cercan al PSOECarlos Cuesta y Ricardo Rodríguez Mangas analizan toda la actualidad nacional e internacional de la jornada
- El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez, Zapatero y los paralelismos entre sus gobiernos… en cuanto a corrupciónCarlos Cuesta enumera los ministros del expresidente implicados en la trama y los del Ejecutivo actual, y explica cómo se conectan las tramas.
- Tertulia de Herrero: La prensa internacional publica en sus portadas el registro en FerrazEsmeralda Ruiz analiza junto a Inocencio Arias e Ignacio Cembrero la repercusión internacional del registro de la sede del PSOE.
- Estrenos: "El drama" llega a los cinesEsmeralda Ruiz analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Futbol es Radio (29/05/2026); El PSG, favorito en la ChampionsDani Blanco modera la tertulia con Gonzalo Heredero, Guillermo Domínguez y Da vid Vinuesa
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: La Fundación Juegaterapia presenta un libro que recoge sus orígenesEsmeralda Ruiz entrevista a Mónica Esteban, fundadora y presidenta de la Fundación Juegaterapia.
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