El Tribunal de Cuentas ha alertado de que el Gobierno de Pedro Sánchez utilizó en el año 2024 casi 2.400 millones de euros procedentes de los fondos europeos para pagar pensiones. ¿Está esto permitido? ¿Está justificado? En 'Con Ánimo de Lucro' contamos con el profesor José María Rotellar y el diputado Juan Bravo para analizar en profundidad este aviso del Tribunal. Además, en el espacio de mercados, Vicente Varó (director general de Finect) analiza la actualidad financiera. Finalmente, Martín González-Garcés, de Civislend, detalla el modelo de negocio de la compañía.

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