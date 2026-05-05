El Gobierno ya ha admitido que, gracias a no deflactar la tarifa del IRPF, ha logrado obtener una recaudación adicional milmillonaria. Por ello, contamos con Diego Sánchez de la Cruz, director de estudios del IJM, para profundizar en el saqueo fiscal al que somete el Ejecutivo a los contribuyentes. Además, en el espacio de mercados, el asesor Juan Luis Sevilla analiza la actualidad financiera y, finalmente, Antonio Carbajal (Junior Achievement) proporciona algunos consejos financieros para el día a día.

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