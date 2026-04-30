Un fallo técnico en el cálculo del índice Ibex 35, principal referencia de la bolsa española, provocó fuertes caídas aparentes en los primeros minutos de negociación de este jueves. A las 9:40, las pantallas de BME mostraban descensos superiores al 5%, mientras que los futuros apenas reflejaban una bajada cercana al 1%. ¿Qué implicaciones tiene este error? ¿Por qué puede poner en riesgo la confianza del mercado? En ‘Con Ánimo de Lucro’, los analistas José María Luna y Jesús Pérez examinan las claves de lo ocurrido.

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