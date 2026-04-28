Un año después del apagón que dejó a toda la península ibérica en un "cero energético" total, los expertos apuntan al desequilibrio entre la energía asíncrona y la energía síncrona como un factor determinante de lo ocurrido. En las últimas semanas, además, se han filtrado audios de los operadores del sistema correspondientes a aquel día que refuerzan esta explicación. Pese a ello, ni el Gobierno ni Red Eléctrica han asumido responsabilidades. Con este contexto, contamos con el economista Javier Santacruz y con la subdirectora de LD, Mercedes Rodríguez, para analizar todo lo que se sabe sobre este suceso un año después.

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