El Gobierno ya ha puesto en marcha la regularización masiva de inmigrantes. Al respecto, desde la izquierda se trata de vender esta iniciativa como algo esencialmente positivo para los inmigrantes y para nuestro país. El problema es que, económicamente, la inmigración que recibe España tiene unas consecuencias claras que afectan al conjunto de la sociedad. Así, contamos con la redactora jefe de Libre Mercado, Beatriz García, que profundiza en las cifras económicas de la inmigración. Además, en el espacio de mercados, Vicente Varó (Finect) analiza la actualidad financiera. Finalmente, Daniel Bravo, director general de Baterías a Domicilio, detalla el modelo de negocio de la compañía.

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