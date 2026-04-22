El Gobierno acaba de anunciar un plan para aumentar la construcción de vivienda protegida y reducir la carga que supone el pago del alquiler dotado de 7.000 millones de euros. Ahora bien, lo cierto es que todas las iniciativas del Ejecutivo sanchista en materia de vivienda han supuesto un desastre, dado que niega e ignora las leyes fundamentales del mercado. Así, para comentar las verdaderas soluciones de la crisis de la vivienda, contamos con el economista José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la UFV. Además, en el espacio de mercados, Antonio Hidalgo (LWS Academy) analiza la actualidad financiera en ‘Con Ánimo de Lucro’. Finalmente, Martín González-Garcés, de Civislend, explica el modelo de negocio de la compañía.

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