Este martes, la líder opositora al chavismo, María Corina Machado, ha sido entrevistada por Federico Jiménez Losantos en esRadio. Por ello, en ‘Con Ánimo de Lucro’ hemos querido profundizar en el desastre económico generado por el régimen chavista en el país. Para ello contamos con el economista Ignacio Moncada, que ha detallado cómo la pobreza y el hambre han obligado a casi un tercio de la población a exiliarse. Por otra parte, en el espacio de mercados, el especialista Jaime Figueroa (Silver Alpha) analiza la actualidad financiera. Finalmente, Antonio Carbajal (Junior Achievement) proporciona algunos consejos financieros para el día a día.

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