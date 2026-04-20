Los datos de organismos internacionales e independientes siguen reflejando la situación real de la economía española, que, pese al discurso del Ejecutivo, continúa deteriorándose. Los salarios permanecen estancados y la distancia con la UE no deja de ampliarse. La carga fiscal presiona a familias y empresas, mientras que la tasa de paro real evidencia las debilidades del mercado laboral. Como resultado, el nivel de vida de los españoles se resiente. ¿Por qué el Gobierno lo niega? En ‘Con Ánimo de Lucro’ analizamos esta cuestión junto a Lorenzo Bernaldo de Quirós, abordando las políticas económicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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