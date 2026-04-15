Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya instalado en el triunfalismo económico, lo cierto es que nuestro país sufre importantes debilidades que amenazan con provocar una importante crisis económica. ¿Cuáles son los problemas de fondo que padece la economía española? ¿Realmente España va "como una moto? Para ello, contamos con el economista José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la UFV. Además, en el espacio de mercados, el asesor José María Luna analiza la actualidad financiera. Finalmente, Chencho Cervera, directora de las oficinas de CIRCA en España, explica el modelo económico de la compañía.

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