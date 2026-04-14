Siguen las tensiones geopolíticas en Oriente Medio con el estrecho de Ormuz como el principal escenario. Así, la presión que se está ejerciendo sobre el tráfico marítimo y el flujo de crudo está incrementando de forma significativa los precios de las energías. Ahora bien, lo cierto es que, dados los problemas y las debilidades estructurales existentes en nuestras economías, esta situación está ejerciendo fundamentalmente como un catalizador. Así, contamos con el experto Gustavo Martínez para analizar las consecuencias económicas del conflicto. Finalmente, Antonio Carbajal (Junior Achievement) proporciona algunos consejos financieros para el día a día.

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