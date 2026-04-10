El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha salido esta semana a defender la buena marcha de nuestro país. Sin embargo, lo ha hecho a costa de mentir abiertamente. Concretamente, pese a la evidencia disponible, Cuerpo ha llegado a asegurar que España no un infierno fiscal porque el incremento de la recaudación se estaría produciendo como consecuencia del crecimiento económico. Por otra parte, también ha llegado a afirmar que los salarios españoles están creciendo, algo que es falso. Por ello, contamos con el economista y profesor universitario Fernando Pinto, que desmonta las falsedades del ministro de Economía. Además, en el espacio de mercados, Francisco Burgos (Cobas AM) analiza la actualidad financiera. Finalmente, Nuria Richart avanza el próximo programa de Economía Para Quedarte Sin Amigos.

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