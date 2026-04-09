El IJM acaba de publicar el Impuestómetro 2026, un informe donde detalla cómo el Gobierno de Pedro Sánchez está perpetrando un auténtico saqueo fiscal contra los trabajadores y empresas y por qué esta la causa fundamental que explica el empobrecimiento de nuestro país. Por ello, en ‘Con Ánimo de Lucro’ contamos con Diego Sánchez de la Cruz, responsable de investigación del IJM, que detalla las conclusiones del estudio. Además, en el espacio de mercados, el asesor José María Luna analiza la actualidad financiera. Finalmente, Juan Gómez Bada explica la tesis de inversión de Prosegur.

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