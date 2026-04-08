La crisis provocada por el conflicto en Oriente Medio ha actuado como un detonante de las debilidades estructurales de la economía española. En realidad, España arrastra desde hace tiempo problemas de fondo que frenan su crecimiento: una productividad estancada, una elevada presión fiscal que ahoga tanto a empresas como a trabajadores y un persistente desequilibrio entre deuda y gasto público. En este contexto, analizamos junto al profesor José María Rotellar una de las posibles medidas para un eventual nuevo Gobierno: la implementación de un modelo de base cero que combine recortes de gasto y bajadas de impuestos, con el objetivo de reactivar la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Además, en el espacio de mercados Verónica Llera (Silver Alpha) analiza la actualidad financiera. Finalmente, Agustín Vara de Rey (Civislend).

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