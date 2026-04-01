El mercado permanece pendiente de los movimientos y pronunciamientos del presidente de EEUU, Donald Trump. Así, en las últimas horas, las bolsas han reaccionado de forma notable al anuncio de Trump sobre el aparente fin de la guerra en Irán. Sin embargo, lo que ocurra en el Golfo Pérsico tendrá un impacto económico que va más allá de los principales parqués del mundo. En el fondo, el encarecimiento del crudo y el gas, con la consecuente subida de precios de la energía y los carburantes, amenaza con producir un importante repunte de la inflación. Por ello, en 'Con Ánimo de Lucro' contamos con el economista Javier Santacruz, que profundiza en el efecto económico que podríamos afrontar ante una crisis derivada de este conflicto. Además, Antonio Carbajal nos trae una nueva herramienta financiera para nuestro día a día. Finalmente, recuperamos una interesante recomendación bibliográfica de José Ruiz de Alda.

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