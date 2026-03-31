Los precios de la vivienda siguen subiendo, a pesar de que la rentabilidad del sector continúa cayendo, impulsados por la escasez de oferta y el exceso de demanda. Sin embargo, cabe preguntarse cuáles son las causas que se esconden tras este problema y las posibles soluciones que se podrían implementar. Para ello, contamos con la periodista económica Susana Burgos. Además, en el espacio de mercados, el asesor José María Luna analiza la actualidad financiera. Finalmente, recuperamos una interesante recomendación bibliográfica de José Ruiz de Alda.

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