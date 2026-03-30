Arranca la campaña turística de Semana Santa en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los españoles. ¿Qué impacto tendrá esta situación en el sector? A este escenario se suma la crisis del transporte en nuestro país, especialmente acusada en la red ferroviaria, que ya ha comenzado a afectar a la facturación de las empresas turísticas. En este sentido, en ‘Con Ánimo de Lucro’ contamos con el periodista Rubén Arranz para analizar las previsiones del sector en la actual campaña turística. Además, en el espacio de mercados, analizamos la actualidad financiera con ayuda del asesor José María Luna. Finalmente, recuperamos una recomendación bibliográfica de José Ruiz de Alda.

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