María Jesús Montero abandona el Ministerio de Hacienda y la vicepresidencia del Gobierno. En su lugar, Carlos Cuerpo asumirá la vicepresidencia económica, mientras que Arcadi España se convertirá en el nuevo responsable del Fisco. ¿Qué desafíos tienen por delante? ¿Es realmente Cuerpo el perfil adecuado para el cargo? Analizamos la figura del nuevo vicepresidente con la ayuda de Leticia Vaquero, de los servicios informativos de esRadio. Además, en el espacio de mercados, Antonio Hidalgo y Ángel Martín Oro analizan la actualidad financiera con especial interés en el impacto de la guerra de Irán.

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