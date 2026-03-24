El Gobierno aprobó la semana pasada un paquete de medidas para paliar la crisis económica derivada de la guerra en Irán que, fundamentalmente, consiste una rebaja del IVA de los carburantes. Sin embargo, es cierto que también se han introducido otro tipo de iniciativas. Así las cosas, contamos con José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la UFV, que comenta el informe elaborado por el organismo en relación con el impacto de la guerra de Irán y las medidas que se deberían aplicar. Del mismo modo, el presidente de la consultora Freemarket, Lorenzo Bernaldo de Quirós, profundiza en los riesgos económicos relacionados con el conflicto y el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, destaca las trampas ocultas en el decreto anticrisis de Sánchez.

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