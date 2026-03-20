El Gobierno acaba de anunciar un paquete de medidas destinadas a paliar el impacto económico de la Guerra de Irán. Sin embargo, el Gobierno ha copiado en parte la propuesta formulada del PP que, en un primer momento, ridiculizó. Asimismo, ha cedido ante las presiones de Sumar y ha aprobado la limitación de los precios del alquiler. Por ello, en ‘Con Ánimo de Lucro’ profundizamos en la verdad y los efectos de estas medidas con ayuda de Leticia Vaquero, Santiago Sánchez y Manuel Fernández Ordóñez, además del equipo de informativos de esRadio y Libertad Digital.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte! Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.