La intensificación del conflicto en Irán vuelve a poner el foco en una incógnita central para los mercados: hasta dónde puede llegar su impacto. En el ámbito financiero, el mecanismo es claro. La subida de materias primas como petróleo y gas eleva los precios y añade presión a las economías. Del crudo dependen los carburantes, pero también buena parte de la energía que utiliza la industria y sectores como el de plásticos o pinturas, lo que extiende el efecto inflacionario. En este contexto, analizamos con Fernando Pinto, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, las posibles consecuencias para la economía española y sus factores de vulnerabilidad. Además, en el espacio de mercados, José María Luna analiza la actualidad financiera, con especial interés en la incertidumbre y la volatilidad derivada del conflicto de Oriente Medio. Finalmente, Fernando Romero (Abaco Capital) analiza una nueva tesis de inversión en ‘Con Ánimo de Lucro’.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte! Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.