Este fin de semana se celebró en el Palacio de Vistalegre la segunda edición del Madrid Economic Forum, que fue clausurada, de nuevo, por Javier Milei. Así, el presidente de Argentina defendió una vez más los éxitos del capitalismo y reivindicó una visión ética del liberalismo. Por ello, en ‘Con Ánimo de Lucro’ contamos con el economista Ignacio Moncada para profundizar en este discurso y el de otros ponentes destacados. Además, en el espacio de mercados Verónica Llera analiza la actualidad financiera y Antonio Carbajal nos trae nuevas herramientas financieras para la vida.

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