El conflicto en Oriente Medio está provocando un repunte en los precios de la gasolina y la electricidad, especialmente por el bloqueo parcial del tráfico en el estrecho de Ormuz y los ataques de la Guardia Revolucionaria iraní. Aun así, esta crisis actúa sobre problemas estructurales que ya afectaban a la economía global, como la elevada deuda de los Estados y la ralentización industrial. Para analizar la situación económica mundial con detalle, contamos con la perspectiva del asesor Gustavo Martínez. Además, en el espacio de mercados Juan Gómez Bada analiza la tesis de inversión de Block.

