El conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado el encarecimiento del crudo y el petróleo, lo cual está incrementando los precios de la energía y la electricidad. Esto impacta especialmente en un país como España que ha renunciado a recurrir a la energía nuclear. Por ello, hemos querido profundizar en los problemas energéticos de España y sus consecuencias. Para ello, contamos con el economista José María Rotellar y el experto Ángel Martín Oro, cofundador de Truth Below Ground. Además, en el espacio de mercados, Rafa Valera, consejero delegado y gestor de inversiones de Buy & Hold, analiza la actualidad financiera. Finalmente, contamos con Martín González-Garcés, director asociado de Civislend.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte! Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.