El Partido Popular acaba de presentar un plan para contener la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los hogares españoles como consecuencia de la crisis inflacionaria que puede generar el conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz. De este modo, el PP centra su atención en llevar a cabo importantes bajadas de impuestos, frente a un Gobierno empeñado en subir aún más la fiscalidad. En este sentido, contamos con el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, y el economista Santiago Sánchez. Además, en el espacio de mercados el asesor José María Luna analiza en ‘Con Ánimo de Lucro’ la actualidad financiera con especial interés en la incertidumbre generada por el conflicto de Oriente Medio. Finalmente, contamos con Chencho Cervera, de CIRCA, que explica el modelo de negocio de la compañía.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte! Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.