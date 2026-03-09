La guerra de Irán tendrá consecuencias directas sobre la economía mundial, especialmente porque el país es un gran productor de crudo y gas y, además, porque a través del estrecho de Ormuz circula una quinta parte del flujo de petróleo a nivel mundial. Esta situación podría incrementar los precios y, quizás, podría llegar el momento en el que los bancos centrales se vieran obligados a intervenir para paliar la inflación. Por ello, contamos con el economista Che Cabello, el asesor Gustavo Martínez y el experto en finanzas Francisco Uría. Además, en el espacio de mercados, Vicente Varó, director general de Finect, analiza la actualidad financiera con especial interés en el impacto que está teniendo el conflicto en Oriente Medio sobre las bolsas. Finalmente, Daniel Rodríguez Herrera comenta la actualidad procedente de EEUU.

