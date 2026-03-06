Las bolsas ya comienzan a notar el impacto de la guerra de Irán y nuestro bolsillo ya ha visto cómo se han encarecido algunos productos críticos, como la gasolina. En este sentido, el impacto global del conflicto sobre nuestra economía dependerá de cuánto tiempo se alargue la ofensiva. Así, para analizar todas las implicaciones de la guerra, contamos con Carmelo Jordá, periodista de Libertad Digital, y Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket. Además, en el espacio de mercados, Carlos González Ramos (Cobas AM) analiza la actualidad financiera.

